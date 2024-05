John Travolta ehrt verstorbene Ehefrau Kelly am Muttertag

John Travolta (70) hat keine leichte Zeit hinter sich. Der Schauspieler musste in den vergangenen Jahren nicht nur einen, sondern gleich zwei tragische Verluste verkraften. Nachdem sein Sohn Jett im Jahr 2009 aufgrund eines Krampfanfalls verstorben war, musste er sich vor knapp vier Jahren auch von seiner Ehefrau Kelly Preston (✝57) verabschieden. Zum heutigen Muttertag widmet er dieser deshalb nun rührende Worte. "Alles Gute zum Muttertag, Kelly. Wir lieben dich, wir vermissen dich", schreibt John zu einer Instagram-Bilderreihe. Mitunter zeigt einer der Schnappschüsse seine verstorbene Liebste gemeinsam mit den beiden Kindern Ella Bleu (24) und Benjamin (13).

Auch seine Tochter Ella zeigt sich an diesem Tag sichtlich emotional und erinnert sich in einem emotionalen Post an einen Moment mit ihrer Mutter zurück. "Alles Gute zum Muttertag, Mama", kommentiert sie darunter und ergänzt liebevoll: "Ich liebe dich so sehr." Auf dem Bild ist sie selbst als Baby gemeinsam mit Mama Kelly in der Badewanne zu sehen – sichtlich gut gelaunt strahlen sie beide auf dem Foto für die Kamera. Dem Post, der sicher für das ein oder andere nasse Auge bei ihrer Community sorgt, fügt sie zuletzt noch einen pinkfarbenen Herz-Emoji hinzu.

John und Kelly lernten sich 1989 bei Probeaufnahmen für die Komödie "The Experts" kennen, als die Schauspielerin noch mit dem Filmstar Kevin Gage verheiratet war. Jedoch schien es zwischen den beiden nach nur kurzer Zeit gefunkt zu haben und sie wurden ein Paar. Bereits im Jahr 1991 machten die beiden dann Nägel mit Köpfen und wagten den nächsten, bedeutenden Schritt. Vor dem Traualtar schworen sie sich damals die ewige Liebe. Ihre Ehe krönten in den folgenden Jahren dann noch die drei gemeinsamen Kinder.

Instagram / johntravolta Kelly Preston mit ihren beiden Kindern Ella Bleu und Benjamin

Instagram / ella.bleu Kelly Preston und ihre Tochter Ella Bleu

