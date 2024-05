Luxus: Benny Blanco macht täglich das Frühstück für Selena!

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (31) machten im Dezember vergangenen Jahres ihre Beziehung öffentlich. Seitdem versucht der Musikproduzent, seiner Liebsten jeden Morgen den Tag zu versüßen, wie er in der Talkshow "Howard Stern Show" verriet: "Ich versuche, ihr täglich ihr Lieblingsfrühstück zu machen – jeden einzelnen Tag." Dabei bereitet er natürlich selbst das Essen zu, wie er stolz erzählte: "Ich liebe es zu kochen, und das ist die Zeit, in der wir wirklich zusammen sein können." Benny verrät sogar die Lieblingsessen der Sängerin: Tortilla, Quesadilla oder Reis – Hauptsache, die Gerichte sind mit Chorizo.

Die gemeinsame Zeit am Morgen ist für die beiden besonders wichtig, wie er im Gespräch mit Howard (70) erklärte: "Wir sind beide so beschäftigt, dass diese Zeit für uns so wichtig sind, in der wir einfach nur entspannen und normal sein können." Der Plattenproduzent und Selena wachen früh auf, genießen das gemeinsame Kochen und die Gespräche. Benny enthüllte, dass das Paar schon monatelang vor ihrem offiziellen Debüt zusammen war. Ihr Jahrestag ist im Juli genau um ihren Geburtstag herum – dafür habe er tolle Sachen geplant.

Das Thema Hochzeit steht bei den beiden sogar schon länger im Raum. Benny ist sich sicher, dass er seine Selena bald heiraten möchte. In der Show erzählte er: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als hier." Die notwendigen Vorbereitungen stehen aber noch aus – einen Ring gibt es auch noch nicht. Der Musiker betonte jedoch immer wieder, dass er mit Selena die Frau für sein Leben gefunden hat.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

