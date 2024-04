Ein Hauch von Nichts! Bianca Censori polarisiert mit Look

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Kanye West (46) und seine Frau Bianca Censori (29) nicht mit ihrem Auftreten für Schlagzeilen sorgen. Vor allem Letztere überraschte zuletzt immer wieder mit ziemlich gewagten und freizügigen Looks. So wie jetzt auch wieder! Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen das Paar vor wenigen Tagen nach einem Dinner-Date in Los Angeles. Dabei trug die Brünette ein komplett durchsichtiges Schlauchkleid, das nicht wirklich viel verdeckte. Zu diesem aufreizenden Look kombinierte sie rote Kniestrümpfe und farblich passende High Heels. Kanye hingegen setzte auf seinen altbekannten schwarzen Jogger.

Diese Nackedei-Looks sollen aber nicht nur allein Biancas Idee sein – angeblich will vor allem ihr Gatte, dass sie sich so kleidet. Eine Körpersprache-Expertin erklärte nämlich vor Kurzem, dass der Rapper wohl versuche, seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) damit zu provozieren. Gegenüber Mirror verriet Judi James, dass Kanyes "Auftritte mit Bianca" beweisen könnten, dass er "eine Version von [Kim] gefunden hat, die ihn vergöttert, die genauso schön ist und die sich gern so kleidet und verhält, wie er es will."

Offenbar haben die beiden sich gesucht und gefunden. Denn: Nachdem 2022 die Scheidung von Kim und Kanye über den Tisch gegangen war, heiratete der "Stronger"-Interpret nur kurz darauf die gebürtige Australierin. Die 29-Jährige soll sich mittlerweile auch schon ziemlich gut mit den vier Kindern des Designers verstehen. Erst vor wenigen Monaten kümmerte sich Bianca während eines Konzerts ihres Mannes liebevoll um seine Kids. Vor allem Töchterchen Chicago West (6) scheint sie ins Herz geschlossen zu haben – sie trug sie fürsorglich auf dem Arm.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

