Jennifer Lopez und Ben verbrachten auch Muttertag getrennt

Bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll der Haussegen schief hängen. Der Schauspieler soll bereits aus der gemeinsamen Villa ausgezogen sein und sich ein Haus in Brentwood gemietet haben. Das ist aber nicht erst seit ein paar Tagen so, wie eine der Sängerin nahestehende Person People berichtet: Schon am Muttertag soll Eiszeit zwischen J.Lo und Ben geherrscht haben. Den besonderen Tag verbrachte die Mama von zwei Kindern offenbar allein. Obwohl beide zu diesem Zeitpunkt in Los Angeles waren, sahen sie sich nicht.

Davon ließ sich die "Jenny From The Block"-Interpretin aber nichts anmerken. Denn am Muttertag teilte sie einen emotionalen Post auf ihrem Instagram-Profil: "Danke, dass ihr mir das Privileg und das Geschenk gegeben habt, eure Mutter zu sein. Das ist der schönste Segen in meinem Leben. Jeden Tag wache ich auf und überlege, was ich tun kann, um eine bessere Mutter für euch zu sein", schrieb J.Lo zu einer Reihe von Aufnahmen mit ihren Zwillingen Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16).

Die beiden Kids teilt sich Jennifer mit ihrem Ex Marc Anthony (55). Mit ihrem jetzigen Lebensgefährten Ben hat die 50-Jährige keine gemeinsamen Kinder. Der "The Accountant"-Star ist jedoch ebenfalls stolzer Vater: Mit seiner Ex Jennifer Garner (52) bekam er zwei Töchter und einen Sohn namens Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12).

Getty Images Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Maximilian David und Emme Maribel

APEX / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2022

