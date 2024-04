Zayn Malik gibt erste Live-Performance seit acht Jahren!

Er ist endlich zurück! Acht Jahre nach seit seiner letzten Live-Performance kehrt der Sänger Zayn Malik (31) ans Mikro zurück. Am Donnerstag präsentierte er seinen neuen Song auf YouTube. In einem Studio performte er den neuen Song "Alienated", der innerhalb weniger Stunden bereits eine halbe Million Streams erreichte. Dabei saß er auf einem Hocker, sang in ein knallrotes Mikrofon und gab sein gefühlvolles Lied zum Besten. Eine Band, bestehend aus Gitarre, Keyboard und Schlagzeug, begleitete den einstigen One Direction-Star im Hintergrund.

Die Fans des 31-Jährigen scheinen total aus dem Häuschen zu sein. "Ich kann nicht glauben, dass wir Zayn nach acht Jahren wieder live singen sehen!", schreibt ein treuer Fan des Künstlers auf Youtube. Aber auch von der Musik sind die Zuschauer begeistert. "Zayn sollte unbedingt ein Live-Album aufnehmen. Es ist mir egal, ob es neue oder alte Musik ist […]. Ich habe einfach seine Stimme vermisst – sie ist so tröstlich und beruhigend", schrieb ein weiterer Nutzer. Ein weiterer merkte an: "Es wird das Album des Jahres sein – ich kann es kaum erwarten!" Der Song "Alienated" ist der vierte Track auf seinem neuen Album "Room Under The Stairs", das am 17. Mai rauskommt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er die Tracklist auf Instagram. Das Studioalbum besteht aus 15 Songs.

Neben seiner Musik verbringt Zayn wohl viel Zeit mit seiner Tochter Khai Malik (3), die bereits drei Jahre alt ist und aus seiner früheren Beziehung mit dem Model Gigi Hadid (28) stammt. Da die Familie von Gigi eine Farm in Pennsylvania besitzt, kaufte auch Zayn sich ein Haus auf dem Land, das sich in der Nähe von Yolanda Hadids (60) befindet. Ursprünglich stammt der 31-Jährige aus Bradford, England, entschied sich aber wegen seiner Tochter, in den USA zu bleiben. In einem Interview mit L'Officiel erzählte das Ex-Boyband-Mitglied zuvor sogar stolz, dass die Kleine ein Talent für Musik zeigt. "Sie merkt sich jeden Songtext, der ihr gefällt. Sie kann sich Akkordfolgen und Noten merken", berichtete er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Zayns neuen Song "Alienated"? Ich finde ihn gut! Ich mag ihn nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de