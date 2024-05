Prinz William knockte fast Prinz Harrys Hochzeitsgäste aus

Vieles ist passiert, seit sich Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) vor sechs Jahren das Jawort gegeben haben. Damals – vor dem royalen Zerwürfnis – war Prinz William (41) der Trauzeuge bei der Hochzeit seines Bruders in Windsor. Wie es bei so mancher Hochzeit üblich ist, ließ sich auch William die Chance nicht nehmen, dem frisch vermählten Ehepaar einen kleinen Streich zu spielen. Dieser wäre allerdings fast nach hinten losgegangen. "Offenbar war Harry kurz vorher beim Wechseln einer Glühbirne von einer Leiter gestürzt und hat sich dabei am Arm verletzt. Also band William eine Leiter hinten am Auto fest, was einige Leute fast umgehauen hätte", hieß es in der Aussage eines Hochzeitsgastes, wie Mirror berichtet.

Das Szenario fand statt, als Harry mit seiner frischgebackenen Ehefrau die mit Stargästen überhäufte After-Party im Frogmore House in Windsor "zerzaust und schwer verliebt" verließ. Der damals 35-jährige William hätte die Leute mit seiner Aktion wohl beinahe "zu Boden gerissen", ein paar Gäste wären außerdem fast überfahren worden, wie ein Insider berichtete. Glücklicherweise sind alle mit einem kleinen Schrecken davongekommen. Unter den geladenen Stars waren unter anderem Victoria (50) und David Beckham (49), Serena Williams (42) und George Clooney (63).

Die Fehde zwischen den beiden royalen Brüdern dauert mittlerweile schon viele Jahre an. Anscheinend hat es zwischen den beiden Söhnen von König Charles III. (75) auch damals schon gekriselt. Seitdem Harry und Meghan bereits im Jahr 2020 die Welt der Royals hinter sich gelassen hatten, kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit dem britischen Königshaus. Aktuell hat Prinz William mit der Krebsdiagnose seiner Frau Kate (42) zu kämpfen. Ein Insider will wissen, dass die Sussexes bis zur Veröffentlichung der emotionalen Videobotschaft nichts von Kates Gesundheitszustand wussten. Das verdeutlicht, wie schlecht die Beziehung zwischen den beiden Brüdern wirklich ist.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

Wie findet ihr den Streich, den Prinz William seinem Bruder bei der Hochzeit gespielt hat?



