Zwei Monate nach Geburt: Suki Waterhouse zeigt ihren Body!

Die frischgebackene Mama Suki Waterhouse (32) präsentiert stolz einen kleinen Blick auf ihren After-Baby-Body. Die Schauspielerin schlendert in einem rosa Top mit farblich passender Bluse und Jeanshose durch Los Angeles, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Das knapp geschnittene Oberteil gibt einen Blick auf ihren Bauch frei, der rund zwei Monate nach der Geburt wieder top aussieht. Mit dezentem Make-up und lässigem Outfit macht die Musikerin zumindest auf den Bildern einen entspannten Eindruck.

Die "Love, Rosie"-Darstellerin teilte im vergangenen Monat bereits ehrliche Worte auf Instagram, wie es ihr nach der Geburt geht. "Das vierte Trimester hat einen etwas heruntergebracht. Die Zeit nach der Geburt war voller berauschender Freude, Lachen, Tränen und so vielen Hormonen. Ich bin stolz auf alles, das mein Körper erreicht hat und auch auf die eigene Gutmütigkeit und Gnade, die ich mir während meiner Erholungsphase geschenkt habe", schrieb sie. Dazu veröffentlichte sie eine Bilderstrecke, die sie in Unterwäsche zeigt. Damit gewährte sie einen intimen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama.

Unterstützung bekommt sie zu Hause von ihrem Freund Robert Pattinson (38). Die beiden sind seit 2018 ein Paar – diesen März begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen, auf der Welt. Einen Namen hat das Traumpaar noch nicht verraten. Der Twilight-Star soll in seiner Rolle als Papa voll aufgehen. "Rob hat die Vaterschaft genauso angenommen, wie er seine Filmrollen angenommen hat, mit völliger Ernsthaftigkeit und Freude. Er wusste nicht, wie es sein würde, aber es hat ihn einfach umgehauen", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, Schauspielerin

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

