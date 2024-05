Selten geworden: Sarah Ferguson glänzt auf dem roten Teppich

Aktuell ist es eher ruhig um Sarah Ferguson (64). Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) kämpft aktuell gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Doch diesen roten Teppich wollte sie sich offenbar nicht entgehen lassen – denn sie besucht die Filmfestspiele Cannes und steht den Hollywoodstars in Sachen Glamour in nichts nach. Für die Knights of Charity Gala im Rahmen des Festivals erscheint sie in einer dunkelgrünen Robe, die mit funkelnden Steinchen besetzt ist. Dazu trägt sie vor allem ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Und Berichten von Hello! zufolge hat der Look von Sarah auch eine Besonderheit: Auf ihrem goldenen Armreif ist der Name Eugenie zu lesen – der Name ihrer Tochter.

Bereits seit Ende vergangenen Jahres ist bekannt, dass Sarah unter Hautkrebs leidet. Es ist das zweite Mal, dass sie sich der hartnäckigen Krankheit stellt – denn bereits einige Monate zuvor hatte sie den Brustkrebs besiegen können. Erst vor wenigen Tagen gab ihre Tochter Prinzessin Beatrice (35) ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Mutter und zeigte sich dabei stolz über ihr Durchhaltevermögen. "Es geht ihr wirklich gut. Letztes Jahr hatte sie einen schweren gesundheitlichen Rückschlag, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung", freute sich Beatrice in der Sendung "The Morning". Ihre Mama könne aktuell richtig aufblühen und halte sich unerschütterlich.

Sarah war bis 1996 mit dem Sohn von Queen Elizabeth (✝96) verheiratet. Trotz der Scheidung trägt sie nach wie vor den Titel Herzogin von York. Mit den britischen Royals pflegt sie wohl noch ein enges Verhältnis. So begleitete sie die königliche Familie beispielsweise zum alljährlichen Ostergottesdienst. Auch für die ebenfalls an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (42) fand die Autorin aufmunternde Worte. "Als jemand, der in den letzten Monaten selbst mit Krebs zu kämpfen hatte, bin ich voller Bewunderung für die Art und Weise, wie sie öffentlich über ihre Diagnose gesprochen hat, und ich weiß, dass es sehr hilfreich sein wird, das Bewusstsein zu schärfen", schrieb Sarah bei Instagram.

