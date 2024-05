So viel kostet Katja Krasavices monatliche Beautyroutine!

Katja Krasavice (27) begeistert immer wieder mit ihren ausgefallenen Looks und ist bekannt dafür, offen zu ihren Beauty-Eingriffen zu stehen. In einer Instagram-Fragerunde beantwortet die "Alles Schon Gesehen"-Sängerin nun, was sie monatlich alles an sich machen lässt und wie viel der Spaß kostet: "Das sind fünfstellige Beträge jeden Monat", meint die ehemalige YouTuberin und fängt an, so einige Sachen aufzuzählen. Von Ganzkörper-Lasern bis zu Wimpern-Extensions soll wohl alles dabei sein.

Zweimal im Monat gehe die Rapperin beispielsweise ins Nagelstudio und lasse sich eine Maniküre sowie Pediküre machen. Ihre Wimpern-Extensions lasse sie hingegen sogar ganze dreimal im Monat auffüllen, genauso wie ihre Lippen. Eine Botoxbehandlung soll es dafür alle vier bis sechs Monate geben. Auch eine tägliche Skin-Care-Routine dürfe nicht fehlen – und das sei noch nicht mal alles. Katja buche sich tatsächlich regelmäßig professionelle Stylisten, die sie für verschiedenste Anlässe herrichten sollen. "Okay, das habe ich so noch nie öffentlich gesagt", teilt die Beauty.

Schon von klein auf war Schönheit ein großes Thema für die 27-Jährige. Im Gespräch mit Stefanie Giesinger (27) in deren Podcast "G Spot" erzählte die Musikerin: "Ich weiß nicht, wo das herkam, ich wollte schon sehr früh operierte Brüste haben, wollte schon sehr früh platinblond sein." Inzwischen habe die Sängerin schon einige OPs hinter sich und überlege sogar, ein weiteres Mal ihre Brüste zu operieren.

Getty Images Katja Krasavice beim DSDS-Finale 2023

AEDT / ActionPress Katja Krasavice, Rapperin

