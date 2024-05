Trotz Trennungsgerüchten: Ben Affleck wirkt total entspannt!

Aktuell machen Gerüchte über ein mögliches Ehe-Aus im Hause Affleck die Runde. So richtig dazu geäußert hat sich bisher aber weder Jennifer Lopez (54) noch Ben (51). Letzterer wirkt auf Fotos, die Mail Online vorliegen, aber recht entspannt trotz der momentanen Umstände. In seinem mattgrauen Schlitten wurde der Schauspieler am Mittwoch ganz lässig mit einer Zigarette in der Hand abgelichtet. Sein blaues Flanellhemd hat er bis zur Armbeuge hochgekrempelt und hält locker den Arm aus dem offenen Fenster heraus. Was noch auffällt: An seinem Ringfinger funkelt immer noch ein silbernes Schmuckstück. Trotzdem befeuert der "Gone Girl"-Schauspieler weiterhin die Trennungsgerüchte – und zwar mit seinem Aufenthaltsort!

Vor wenigen Tagen hatte es bereits geheißen, dass Ben schon seit Wochen nicht mehr unter dem gleichen Dach wie seine Frau Jennifer lebe. Er soll aus der Villa in Beverly Hills ausgezogen sein und jetzt in seinem Haus in Brentwood wohnen – nur zwei Straßen von seiner Ex Jennifer Garner (52) entfernt. Zu seinem Anwesen soll sich der 51-Jährige im Laufe des Tages auch noch zweimal Essen liefern lassen haben, unter anderem eine Pizza. Lässt er es sich also mit Zigaretten und leckerem Essen gut gehen?

Eigentlich gelten J.Lo und Ben für viele Fans als wahres Traumpaar. Das soll nun alles aus und vorbei sein? Ein Insider will wissen, was wirklich bei der Sängerin und dem Schauspieler abgeht und behauptet gegenüber Page Six, dass der "Deep Water"-Star sogar die Hochzeit mit der "Hustlers"-Darstellerin bereue: "Er hat das Gefühl, dass die vergangenen zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren und er jetzt zur Vernunft gekommen ist und versteht, dass es einfach keinen Weg gibt, dass das funktioniert."

ActionPress / Backgrid Ben Affleck in Santa Monica, Kalifornien, im Mai 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

