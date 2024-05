Kurz vor Geburt: Vanessa Hudgens und Cole genießen Date!

Vanessa Hudgens (35) und Cole Tucker (27) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Das Ehepaar erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Kind. Allzu lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis die beiden ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Ihre verbleibende Zeit zu zweit genießen die Turteltauben nun bei einem gemeinsamen Mittagessen. Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, wirkt das Pärchen unglaublich glücklich. Arm in Arm stehen die beiden vor dem Restaurant in Los Angeles, während sie auf ihr Auto warten. Lächelnd schmiegt sich Vanessa an die Brust ihres Mannes, während dieser liebevoll den Arm um sie gelegt hat. In einem langen, engen Kleid setzt die Schauspielerin ihren Babybauch zudem gekonnt in Szene.

Auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscars gab Vanessa ihre Schwangerschaft bekannt. Seitdem stellt die 35-Jährige ihre Babykugel regelmäßig gerne zur Schau. Erst vor wenigen Tagen teilte sie auf Instagram einen niedlichen Schnappschuss, der sie und ihren Mann bei einem von Coles Baseballspielen zeigt. Auf dem Bild steht das Paar strahlend nebeneinander. Während Cole seine Baseball-Bekleidung trug, zeigte sich Vanessa in einem langen weißen Kleid, das ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte.

Ob sich Vanessa und Cole über einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen freuen dürfen, ist bisher noch nicht bekannt. Vor kurzem spekulierten einige Fans, dass die High School Musical-Darstellerin das Geschlecht ihres Babys bald verraten wird. Grund für die Vermutungen: Paparazzi erwischten Vanessa mit einer Tüte in der Hand, in der sich rosafarbene und blaue Wolle befand.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Getty Images Vanessa Hudgens, 2024

