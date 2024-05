Renata Lusin brachte Tochter mit zum "Let's Dance"-Finale

Die diesjährige Let's Dance-Staffel neigte sich am Freitagabend mit dem großen Finale dem Ende zu. Während auf dem Tanzparkett die Sieger Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) glänzten, gab es im Publikum auch einen strahlenden Gast: Neu-Mama Renata Lusin (36)! Und die Tänzerin war nicht allein da. Wie Renata nämlich Moderatorin Victoria Swarovski (30) verriet, wartete Töchterchen Stella im Backstage-Bereich auf sie. "Sie ist hier, mit Oma und Opa in der zweiten Etage", erklärte die Frau von Valentin Lusin (37).

Bereits vor dem großen Showdown erwischte RTL die Profi-Tänzerin hinter den Kulissen mit ihrem kleinen Schatz. Dort plauderte sie auch direkt ein wenig aus dem Neu-Mama-Nähkästchen. "Ich werde während der Show auch mal rausgehen zum Stillen. Also, wenn ich mal länger nicht da bin, dann hat Stella ganz viel Hunger", erzählte Renata. Aber auch ihr Ehemann ließ alles noch mal emotional Revue passieren. "Für mich ist das auch eine sehr besondere Staffel dieses Jahr. Ich habe einfach Nachwuchs bekommen, ich bin einfach Papa geworden mitten in der Staffel“, verriet Valentin.

Für die beiden ist mit Tochter Stella wirklich ein ganz großer Kinderwunsch in Erfüllung gegangen. Denn bereits in der Vergangenheit hatte die Tänzerin einige Fehlgeburten erlitten – zuletzt im März 2023. Doch davon hat sich die 36-Jährige nie unterkriegen lassen. "Ich schaue positiv in die Zukunft. Wir versuchen es weiter, Valentin und ich wünschen uns das so sehr", hatte sie in einem früheren Interview mit Bild berichtet.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, 2024

Getty Images Renata Lusin, "Let's Dance"-Profi

