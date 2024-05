Strenge Mama? Paris Hilton setzt auf medienfreie Erziehung

Wer hätte das erwartet? Paris Hilton (43) folgen über 26 Millionen Menschen auf Instagram. Durch ihre Social-Media-Präsenz und TV-Auftritte verdient die Blondine eine Menge Geld. Bei der Erziehung ihrer Kinder hat Paris aber feste Vorsätze. Der Reality-TV-Star überraschte am vergangenen Dienstag im Interview mit The Wall Street Journal mit diesem Statement: "Ich werde versuchen, ihnen [den Kindern] eine Weile kein Telefon zu geben." Sie sei der Meinung, dass viele Kinder schon zu früh Zugang zu Smartphones bekommen und es viele Dinge im Internet gebe, die sie ihren Sprösslingen nicht zumuten wolle.

Die 43-Jährige sei selbst von ihrem Beschluss überrascht – damit, dass sie mal die "strenge Mutter" sein würde, habe sie nie gerechnet. "Ich hoffe, sie sind Nerds wie ihr Vater und wollen damit nichts zu tun haben", scherzte die Blondine. Bereits bei ihrer Teilnahme an einer Podiumsdiskussion bei A Day of Unreasonable Conversation in diesem Jahr hatte sich Paris zu dem Thema Medienkonsum von Kindern geäußert: "Ich habe das Gefühl, dass das den Kindern sehr viel genommen hat. Die Kinder gehen nicht mehr so oft nach draußen und spielen, weil alle so sehr mit ihren Handys beschäftigt sind." Auf dem Event gestand sie sich allerdings auch ein, selber "süchtig" nach sozialen Medien zu sein. Für ihren Nachwuchs wünsche sie sich das allerdings nicht.

Bei diesen bedachten Worten scheint es, als sei nicht mehr viel von der ehemaligen Party-Paris übrig. Die Hotelerbin ist seit 2021 mit ihrem Partner Carter Reum verheiratet. Zusammen haben sie zwei kleine Kinder: den einjährigen Phoenix und die sechs Monate alte London. Beide kamen durch eine Leihmutterschaft zur Welt. Wie sehr das Mama-Dasein die DJane erfüllt, weiß wohl ihr engster Umkreis am besten. So verriet ihre Schwester Nicky Hilton (40) wenige Monate nach Londons Geburt gegenüber People: "Sie ist so glücklich, sie ist so im Reinen mit sich."

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, März 2024

Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

