Wow-Look! Lena Gercke rockt Cannes mit einer feuerroten Robe

Lena Gercke (36) stiehlt den Hollywoodstars bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele in Cannes die Show. Das deutsche Model sucht sich nämlich einen Look aus, der regelrecht leuchtet: In einem knallroten Kleid aus gefalteten Stofflagen und verspielten Cut-outs schwebt Lena über den roten Teppich. Die Stoffschlaufen um ihren Oberkörper, die lange Schleppe und der hohe Beinschlitz tun ihr Übriges, um ihr die Blicke zu sichern. Um den Look abzurunden, trägt sie eine schlichte Frisur und ebenso leuchtenden Lippenstift. Aber auch die Begleitung der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Gewinnerin kann sich sehen lassen: An ihrer Seite posiert Sänger Wincent Weiss (31) in einem eleganten schwarzen Smoking.

Am letzten Tag des Filmfestivals scheinen die Stars noch einmal zu Höchstleistungen aufzulaufen. Vor allem Schauspielerin Elle Fanning (26) begeistert, denn sie trägt nicht nur ein strahlendes Lächeln auf den Lippen – passend zum beginnenden Sommer erscheint sie in einem Kleid aus dünnem, fliegendem Stoff, der mit kleinen Gänseblümchen geschmückt ist. Verspielt ist auch der Look von Joey King (24), die ein zitronengelbes Kleid trägt, gepaart mit einer kleinen Schleife am Rücken und durchsichtigen schwarzen Handschuhen, verziert mit Glitzersteinen. Ihre Kollegin Demi Moore (61) hingegen setzt auf schlichte Eleganz: Sie entscheidet sich für ein trägerloses schwarzes Kleid mit einer großen weißen Schleife vor dem Oberkörper. Ein bisschen mehr Farbe wählt Andie MacDowell (66) mit einer asymmetrischen Robe in einem dunklen Lila.

Cannes gehört zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Hier gibt es nicht nur allerlei Filme zu sehen, es werden auch Weltpremieren gefeiert und als Highlight wird zum Abschluss die sogenannte Goldene Palme verliehen. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören unter anderem Meryl Streep (74) und George Lucas (80), die beide für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurden. Der Star Wars-Schöpfer bekam seinen Preis am Abend von Francis Ford Coppola (85) überreicht, während die Schauspielerin ihren schon vor einigen Tagen verliehen bekam und dabei sogar mit zwei Minuten Applaus auf der Bühne begrüßt wurde.

