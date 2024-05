Grenzen setzen: Das hat Zoe Kravitz Papa Lenny beigebracht

Für Lenny Kravitz (60) ist Tochter Zoe (35) sein ganzer Stolz! Die beiden stehen sich immer zur Seite und von der 35-Jährigen, die aus der Ehe mit Ex-Frau Lisa Bonet (56) hervorging, hat der erfolgreiche Musiker auch schon einiges lernen können. So lehrte Zoe Lenny unter anderem die Kunst des Neinsagens, wie er im Interview mit CBS Mornings verrät. "Das ist etwas, das ich geübt habe und in dem ich gewachsen bin [...] Und das ist etwas, das ich von meiner Tochter gelernt habe", erklärt er dem Moderator Gayle King (69) und fügt hinzu: "Sie ist so gut darin, ihre Grenzen zu setzen. Und Grenzen sind gesund." Das sei ihm in seinem bisherigen Leben immer ziemlich schwergefallen.

Gleiches thematisiert der Die Tribute von Panem-Darsteller in seinem neuen Album "Blue Electric Light", das demnächst veröffentlicht werden soll. Der Song "Human" basiere auf dem Fakt, dass Lenny jemand sei, der sich zuerst immer um das Wohl anderer kümmere, bevor er sich auf sich fokussiere. "Wenn alle meine Tage damit vorbei sind, jeden zu erfreuen, werde ich endlich anfangen", lautet eine Zeile. Diese Charaktereigenschaft sei auf tief sitzende Gefühle der Unsicherheit zurückzuführen. "Ich glaube, ich wurde dazu erzogen – nicht absichtlich, aber um es den Leuten recht zu machen. Ich stelle die Gefühle vieler Leute vor meine eigenen. Weil ich die Leute glücklich sehen will. Und das kann schädlich sein, wenn man es damit übertreibt", gibt Lenny zu verstehen. Das habe er bis heute nicht ablegen können.

Eine Sache konnte Lenny jedoch ablegen: In der Vergangenheit scheint der Musiker immer nach seiner großen Liebe gesucht zu haben. Doch trotz der zahlreichen Partnerschaften mit Frauen wie Vanessa Paradis (51) oder Kylie Minogue (55) war die Suche erfolglos. "Im Moment bin ich einfach offen. Wenn man sich nach etwas sehnt, sucht man danach, richtig? Aber ich finde, wenn man nicht sucht, findet man es", erklärt der "Fly Away"-Interpret. Dieses Prinzip scheint wohl bei seiner Tochter gefruchtet zu haben: Die "Mad Max"-Darstellerin ist seit 2021 mit Schauspieler Channing Tatum (44) liiert – seit Oktober des vergangenen Jahres ist das Paar sogar miteinander verlobt.

Getty Images Sänger Lenny Kravitz bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

