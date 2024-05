Seltener Anblick: Mila Kunis und Ashton zeigen sich mit Kids

Diesen Anblick bekommen die Fans von Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (46) wohl nur selten zu Gesicht! Bisher hielten die Filmstars ihren Nachwuchs größtenteils aus der Öffentlichkeit und den Medien raus – dieses Mal haben sie wohl eine Ausnahme gemacht: Am vergangenen Wochenende besuchte die vierköpfige Familie ein Basketballspiel der Frauenmannschaft in Los Angeles und posierte freudestrahlend für die Kameras. Die Ähnlichkeit zwischen Mama, Papa, Tochter und Sohn ist unverkennbar: Während sich Ashton für einen schickeren Look mit Tweed-Jackett entschied, trugen die anderen drei entspannte Outfits, bestehend aus Pullovern und Jeans. Neben den Frisuren der Kids, die an frühere Styles ihrer Eltern erinnern, spricht auch das Lächeln für sich – sie kommen ganz und gar nach ihren Eltern!

Für den "Valentinstags"-Darsteller steht die Familie an erster Stelle. Abseits seiner erfolgreichen Schauspielkarriere spielt er seine wohl wichtigste Rolle. "Ganz oben steht für mich die Rolle, die ich als Vater habe. Es ist die wichtigste meines Lebens", betonte Ashton einst in einem People-Interview. Um seinem Nachwuchs stets nahe zu sein, arrangierte er sogar einmal die Produktion eines neuen Filmes nach Los Angeles. Dass das nicht selbstverständlich ist, scheint er gewusst zu haben: "Ich habe das Glück, so etwas tun zu können, die meisten Menschen können das nicht."

Seit 2012 gehen Mila und Ashton gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden allerdings schon in den 1990er-Jahren bei den Dreharbeiten für die US-amerikanische Serie "Die wilden Siebziger" – so richtig gefunkt hat es dann aber wohl erst viele Jahre später. Die Hochzeit der Hollywood-Größen hatte im Jahr 2015 stattgefunden, ein Jahr, nachdem Töchterchen Wyatt das Licht der Welt erblickt hatte. 2016 bekam die Kleine mit der Geburt von Dimitri einen Bruder geschenkt.

