"Freund verloren": Twenty4tim trauert um seinen Hamster Taco

Twenty4tim (23) meldet sich mit Worten der Trauer bei seinen Fans: Der Influencer hat sein geliebtes Haustier, Hamster Taco, verloren. "Die letzten Tage war ich sehr gebrochen und traurig. Ich habe einen kleinen Freund verloren, der mir sehr viel bedeutet hat", schreibt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer auf seinem Instagram-Account. Außerdem heißt es unter einigen Aufnahmen von ihm und dem kleinen Nager: "Werde dich niemals vergessen. Ich habe mir bewusst Zeit für meine Trauer genommen, bevor ich das hier poste. Jetzt fühle ich mich dafür bereit, denn auch ihr habt meinen kleinen Taco geliebt!"

In der Kommentarspalte des Beitrags bekunden die Follower des "Cheri Cheri Lady"-Interpreten ihr Mitgefühl. "Ein Haustier zu verlieren ist nie einfach, vor allem, wenn es einem viel bedeutet hat", meint ein User der Social-Media-Plattform und ein weiterer merkt an: "Er hatte ein super Leben bei dir. Er wird immer von oben auf dich aufpassen und herabschauen." Auch einige Promis richten Tim ihr Beileid aus – wie unter anderem Pia Tillmann (38) und Marco Strecker (22).

Dass Tim intime Einblicke in seine Gefühlswelt gewährt, ist nicht das erste Mal. Bereits in der Vergangenheit sprach der 23-Jährige über Themen, die ihm nahegehen, wie beispielsweise seine Essstörung, seinen Körper oder das Thema Liebe. Vor wenigen Tagen machte der Beau sogar ein ehrliches Geständnis und verriet in der Talkshow "deep und deutlich", dass er eine Identitätskrise durchgemacht hatte.

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seinem Hamster Taco

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

