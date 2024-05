Nach Katie Price: Ist das etwa Carl Woods neue Freundin?

Ist Carl Woods (35) nach der Trennung von Katie Price (46) etwa wieder in festen Händen? Der einstige Teilnehmer der britischen Version von Love Island zeigte sich am Wochenende jedenfalls mit einer neuen Dame an seiner Seite: Megan Bell – wie Carls angebliche Neue heißt – teilte einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem sie gemeinsam mit dem Influencer bei einem Polo-Event in Hertfordshire posiert. Auf dem Foto wirken die beiden ziemlich vertraut und lächeln in die Kamera. Aber wer ist die Neue an seiner Seite eigentlich? Laut ihrer Profilbeschreibung arbeitet die Britin als Kosmetikerin.

Angeblich soll es zwischen Carl und Megan bereits ordentlich gefunkt haben! Ein Insider berichtet gegenüber Daily Mail, dass sich der Ex von Katie Price und die Beauty-Expertin bereits seit einiger Zeit daten. "Die beiden haben sich vor ein paar Wochen getroffen und die Dinge entwickeln sich gut", berichtet der Informant und fügt vielversprechend hinzu: "Megan war ein Hit bei Carls Freunden und seiner Familie." Für den Promi-Experten sei es noch zu früh, um eine konkrete Einschätzung abzugeben – aber die beiden "sahen ziemlich verliebt" aus.

Aber nicht nur Carl ist offenbar wieder verliebt – auch seine Ex Katie schwebt derzeit wieder auf Wolke sieben. Die britische Reality-TV-Ikone datet seit einigen Wochen das Fernsehsternchen John Joe Slater. Anfang Mai ließen sich die beiden während eines Urlaubs in Zypern sogar ein Partner-Tattoo stechen. Katies und JJs Handgelenke ziert jeweils der Schriftzug "Baby darling".

Instagram / carljwoods Carl Woods im Februar 2023

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

