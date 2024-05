Handy aus: Ist Til Schweiger etwa wieder im Krankenhaus?

Die Sorge um Til Schweiger (60) wächst! In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler immer wieder Schlagzeilen aufgrund verschiedener gesundheitlicher Leiden. Nun sind die Freunde des deutschen Kinostars erneut in hellem Aufruhr – denn Til soll wie vom Erdboden verschluckt sein. Normalerweise sei der Filmemacher immer erreichbar, doch seit einigen Tagen sei sein Handy die meiste Zeit ausgeschaltet, wie Bild berichtet! Das Blatt soll erfahren haben, dass dahinter eine geplante Herz-OP in einem Berliner Krankenhaus stecke.

Til soll sich in diesem Moment also wieder in der Klinik befinden, um sich einen Stent ins Herz implantieren zu lassen. Doch wie das Nachrichtenblatt weiter berichtet, soll die geplante Operation noch warten müssen. Die behandelnden Ärzte hätten wohl vor zu großen Komplikationen durch Tils "offenes Bein" gewarnt. Die Wunde am Bein sei neben der geplanten OP ein weiterer Grund für den Krankenhausaufenthalt des Tatort-Stars. Damit er sich erholen kann, um sich anschließend der notwendigen Herz-OP zu unterziehen, haben ihm seine Kinder angeblich das Handy weggenommen. Statt wie sonst Tag und Nacht erreichbar zu sein, soll sich Til jetzt wohl lieber auf seine Genesung konzentrieren.

Im April dieses Jahres schockierte der "Keinohrhasen"-Darsteller das erste Mal mit einer besorgniserregenden Nachricht: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer." Nachdem er gegen die Sepsis angekämpft hatte, kam dann vor zehn Tagen raus, dass er am Herzen operiert werden muss.

Til Schweiger im Januar 2024

Til Schweiger, Schauspieler

