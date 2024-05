Anwohner beschweren sich über Taylor Swifts lautes Konzert

Diese Menschen konnte Taylor Swift (34) mit ihrer Musik wohl nicht in ihren Bann ziehen! Die US-amerikanische Musikerin legt am 30. Mai einen Stopp in der spanischen Hauptstadt Madrid ein, um ihre gefeierte Show im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour zu spielen. Doch einige Anwohner sind bereits vor Konzertbeginn verärgert. Laut Daily Mail beschwert sich beispielsweise eine Frau namens Patricia schon vor dem Spektakel. "Es bedeutet, dass es mehr Menschenmassen gibt, dass jeden Tag Lärm aus der Gegend kommt", echauffiert sich die Anwohnerin und betont: "Es wurde gebaut, um eine Gemeinschaft für Real-Madrid-Fans und Fußballfans zu schaffen – und jetzt wird dieser Aspekt des Stadions entfernt."

Taylor selbst hat für Europa aber trotz dieser Kritik nur liebevolle Worte übrig. Die "You Need To Calm Down"-Sängerin schwärmte nach ihren Konzerten in Lissabon beispielsweise total von Portugal. Auf ihrem Instagram-Account schrieb die 14-fache Grammy-Preisträgerin: "Es ist offiziell, ich habe mein Herz an Lissabon verloren. Ich war zum ersten Mal in Portugal – und ihr habt mir das Gefühl eines Zuhauses gegeben." Zudem machte sie klar, dass sie die zwei Shows "nie vergessen" werde.

Derzeit spielt die "The Prophecy"-Interpretin im Rahmen ihrer Welttournee regelmäßig Konzerte in Europa. Im Juli kommt der Superstar dann auch für insgesamt sieben Konzerte nach Deutschland – Taylor tritt dreimal in Gelsenkirchen, zweimal in Hamburg und zweimal in München auf. Mit ihrer Tour begeistert sie schon seit Monaten Fans auf der ganzen Welt: Im Laufe der rund dreieinhalbstündigen Show spielt die Popikone Lieder aus nahezu all ihren Alben – also ihren sogenannten "Eras".

Getty Images Taylor Swift im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

