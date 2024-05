Ernest wird eins! So süß gratuliert ihm Prinzessin Eugenie

Die britische Königsfamilie wächst und wächst! Prinzessin Eugenie (34) und ihr Gatte Jack Brooksbank (38) hatten sich im November 2021 über die Geburt ihres ersten Sohnes gefreut. Weniger als zwei Jahre später begrüßte das royale Ehepaar dann den kleinen Ernest (1) auf der Welt. Nun feiert der Jüngling bereits seinen ersten Geburtstag! Zu diesem Anlass teilt die Cousine von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) jetzt liebevolle Worte im Netz. Neben einer Reihe von zuckersüßen Schnappschüssen des Kleinkinds schreibt Eugenie auf Instagram: "Ein Jahr mit dir, mein lieber Ernest. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!"

In dem Beitrag schwärmt die Tochter von Prinz Andrew (64) von dem Nesthäkchen: "Wir alle lieben dich so sehr, besonders dein riesiges Lächeln, das du der Welt schenkst!" Für seine Mama hebe sich der royale Sprössling jedoch immer ein ganz besonderes Lächeln auf, macht Eugenie stolz deutlich. Über diese süße Liebeserklärung freuen sich die Fans in den Kommentaren. Nach wenigen Minuten verzeichnet der Post schon Hunderte von Glückwünschen. Nutzer aus der ganzen Welt gratulieren dem Urenkel der Queen (✝96). So schreibt beispielsweise ein User: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aus den Philippinen, Ernest!"

Zu dem Post fügt Eugenie auch ein herzerwärmendes Geschwisterfoto hinzu. Auf dem Schnappschuss gibt Sohn August (3) seinem jüngeren Bruder liebevoll einen Kuss. Im Hintergrund sind zudem Umrisse eines Reptilienmuseums zu erkennen, in dem die Jungs offenbar eine Menge Spaß haben! Jack und seine royale Ehefrau geben sich wohl große Mühe, ihrem Nachwuchs trotz royaler Pflichten eine normale Kindheit zu ermöglichen. Das zeigte auch eine Instagram-Story, die die Princess of York vor wenigen Tagen veröffentlichte. In dieser tobte der kleine August verkleidet im Spider-Man-Kostüm mit einem Roller durch die Straßen.

Instagram / princesseugenie Ernest Brooksbank, Sohn von Prinzessin Eugenie

Instagram / princesseugenie August und Ernest Brooksbank, Söhne von Prinzessin Eugenie

