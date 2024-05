Esel und pinke Outfits: Cosimo Citiolo verrät Hochzeitspläne

Cosimo Citiolo (42) und Nathalie Gaus haben viel vor! Der einstige DSDS-Teilnehmer hat seiner Partnerin im vergangenen Jahr die Frage aller Fragen gestellt. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, dafür stehen aber schon ein paar andere Dinge fest. "Ein Schloss, ein Pferd, einen Esel, hat sie gesagt, hat sie mir versprochen. Denn Esel bringen Glück! Wenn man ihn streichelt, kommt Geld aus dem Popo raus", verrät Cosimo im Interview mit RTL.

Auch in Sachen Mode hat sich der Realitystar bereits festgelegt: "Ich werde auf jeden Fall etwas Geiles anziehen. Metallic Pink oder so..." Nathalie hat da eine ähnliche Vorstellung. Ihr Kleid werde auf jeden Fall pompös sein. "Vielleicht sogar ein pinkes Kleid. Wer weiß...", lässt die Influencerin offen. Doch egal, was es wird – ihr Verlobter wird vermutlich sowieso hin und weg sein: "Alles, was ich trage, gefällt Cosimo. Deswegen wird ihm mein Kleid bestimmt tausend Prozent gefallen."

Wo die Hochzeit stattfinden soll, haben die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer noch nicht verraten. In früheren Interviews sprach das Paar jedoch immer wieder von Italien. "In Apulien, da, wo die ganzen Superstars immer heiraten. Da hat schon Heidi Klum (50) geheiratet. Wer hat da noch geheiratet? Kourtney Kardashian", hatte Cosimo im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash ausgeplaudert. Außerdem hat er zu der süditalienischen Region eine persönliche Verbindung: "Ich komme aus Apulien. [...] Ich kenne da viele Leute. Die würden für uns auch gute Preise machen."

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

PicturePuzzleMedien/VOX Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

