Nur eine OP? Das hat Kim Virginia an sich machen lassen!

Kim Virginia Hartung (28) macht reinen Tisch in puncto Schönheitseingriffe. Aufgrund der hohen Nachfrage erzählt das Realitysternchen nun auf TikTok offen und ehrlich, was an ihm noch echt ist und was nicht. "Ich hatte eine OP und keine weiteren", stellt sie klar. Kim legte sich unters Messer, um ihre Brüste vergrößern zu lassen. "In dieser OP habe ich mein Körbchen von 75C auf 75D oder DD gemacht", berichtet sie. Gleichzeitig wurde ihr Fett abgesaugt und zwischen ihren Brüsten platziert, um das Brustbein und die Rippen der Beauty weniger sichtbar zu machen. Doch damit ist die Liste noch nicht zu Ende.

Abgesehen von ihrer Brust-OP habe sie sich das Gesicht mit Hyaluronsäure auffüllen lassen. Die Filler in Lippen, Kinn und Wangen lässt sich die Influencerin jedoch derzeit mittels Hyalase auflösen. Auch zu dem Botox in ihrer Stirn steht sie: "Ich liebe Botox. Ich will nicht, dass man mir meine Emotionen ansieht." Viele ihrer Fans unterstellen der einstigen Bachelor in Paradise-Kandidatin zudem, sich mit einem Brazilian Butt Lift den Hintern vergrößert zu haben – doch das weist sie weit von sich. "Leute, lasst mir meinen Popo", meint Kim und fügt hinzu: "Ich habe einen tollen Popo und das ist meiner und der war so, wie er ist."

Doch auch wenn sie selbst in der Vergangenheit regelmäßig den Beauty-Doc besuchte, lässt sie es sich nicht nehmen, dasselbe bei anderen zu kritisieren. In ihrer Instagram-Story nahm sie ein altes Foto ihrer Dschungelcamp-Nemesis Leyla Lahouar (27) genauer unter die Lupe und stichelte ordentlich drauflos. "Gucken wir mal dein Beispiel an. Babe, ich hab Sucuk-Lippen, da hast du recht, aber du bist Transformers. Du bist Optimus motherfucking Prime", schoss sie gegen die Freundin von Mike Heiter (31).

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Sternchen

