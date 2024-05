Tränen-Videos: Cora Schumacher gibt ihrem Ex Ralf die Schuld

Cora Schumacher (47) verrät, was hinter ihrem Tränenausbruch steckt. Die ehemalige Rennfahrerin postete vor wenigen Tagen zwei Videos, in denen sie bitterlich weint. Was dazu führte, behielt sie zunächst für sich. Doch jetzt plaudert sie aus, dass ihr Ex-Mann Ralf (48) dahintersteckt. "Auch neun Jahre nach der Scheidung schickt er mir immer wieder Anwaltspost, will mir öffentlich den Mund verbieten lassen", erzählt die Mutter eines Sohnes gegenüber Bild.

Persönlich haben Cora und Ralf wohl schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Seit anderthalb Jahren laufe ihr zufolge jegliche Kommunikation über einen Anwalt. Doch davon hat sie jetzt endgültig genug: "Es reicht jetzt! Ich mache das nicht mehr mit, ich bin total enttäuscht von meinem Ex! Als ich im Dschungel war, hat er über mich geredet in der Öffentlichkeit. Aber wenn ich mal was sage, kommt sofort Anwaltspost."

Cora hatte im diesjährigen Dschungelcamp unter anderem über die Trennung von dem einstigen Formel-1-Star ausgepackt und ihm vorgeworfen, sie nicht aus Liebe geheiratet zu haben. Ralf schilderte daraufhin seine Sicht der Dinge und erklärte in einem Interview mit Bild: "Wenn man die Entscheidung trifft, zu heiraten oder mit seiner Partnerin ein Kind zu bekommen, plant man in der Regel, seine Zukunft langfristig gemeinsam zu gestalten." Wenn das nicht funktioniere, sei das seines Erachtens sehr schade. Zudem erzählte er: "Wir leben mittlerweile beide unser eigenes Leben und wir verstehen uns inzwischen auch wieder ganz gut. Wir haben mal mehr, mal weniger Kontakt."

Instagram / coraschumacher Ex-"Dschungelcamp"-Bewohnerin Cora Schumacher

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, Dezember 2006

