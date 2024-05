Gewagtes Perlenkleid: So sexy dreht Blake Lively neuen Film

Blake Lively (36) sorgt wieder einmal mit einem modischen Outfit für Aufsehen! Die Schauspielerin wurde am Set des Films "A Simple Favor 2" in Rom gesichtet, wo sie in einem auffälligen und gewagten Look Szenen des neuen Streifens drehte – wie diese Fotos zeigen, die jetzt Mirror vorliegen: Das Outfit bestand aus einem weißen, eng anliegenden Body mit Bustier-Oberteil und Shorts, darüber trug Blake ein funkelndes Netz aus Perlen, das einen Blick auf den Großteil ihres Körpers erlaubte. Ihre langen Haare trug sie in eleganten Wellen, die ihren Rücken hinunterfielen.

Die Accessoires hielt Blake schlicht und glamourös zugleich: Die Schauspielerin erschien in funkelnden silbernen High Heels und mit einer Sammlung von Metallarmbändern am Handgelenk am Set des Films. Außerdem trug sie einen auffälligen Ring und einige weitere funkelnde Schmuckstücke. Eine Champagnerflöte in der Hand rundete den Look ab. Allerdings kam sie nicht direkt in vollem Glanz zum Dreh. Zu Beginn trug sie einen lockeren Bademantel über dem gewagten Outfit, wobei sie den Rock des Kleides noch in einer Hand hielt.

In "A Simple Favor 2" übernimmt Blake erneut die Rolle der Emily Nelson, die zusammen mit Stephanie Smothers nach Capri, Italien, reist, um Emilys extravagante Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann zu feiern. Ob das gewagte weiße Kleid tatsächlich das Hochzeitskleid ist oder einfach nur für die Feierlichkeiten gedacht ist, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall schien Blake am Set bester Laune zu sein, als sie sich mit anderen Mitarbeitern unterhielt.

Und nicht nur "A Simple Favor 2" sorgt für Schlagzeilen – auch ihr zweites filmisches Großprojekt dieses Jahres dürfte die Vorfreude bei den Fans steigen lassen! Blake hat bewiesen, dass sie nicht nur in actiongeladenen Filmen glänzt, sondern auch in Liebesdramen für knisternde Chemie sorgen kann. Beim Dreh von "It Ends With Us" gab es einige Szenen, die die Fans regelrecht zum Schmelzen brachten. Dabei war besonders ein Drehtag in New Jersey ein echter Hingucker! Blake und Justin Baldoni (40) bewiesen, dass wahre Romantik keine stilvollen Outfits braucht. Ein Foto zeigt Justin, wie er zärtlich seine Hände um Blakes Hals legt, während sie beide in einen leidenschaftlichen Kuss vertieft sind.

Blake Lively, Schauspielerin

Blake Lively im September 2018

Blake Lively und Justin Baldoni am Set In New Jersey, Januar 2024

