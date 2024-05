Sylvie Meis gedenkt "Let's Dance"-Partner Christian Bärens'

Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass der Ex-Let's Dance-Profitänzer Christian Bärens im Alter von nur 46 Jahren verstorben ist. 2010 fegte er mit Sylvie Meis (46) über das Tanzparkett und holte mit der Moderatorin damals den zweiten Platz. Auf Instagram nimmt Sylvie nun von ihrem einstigen Tanzpartner Abschied und widmet ihm rührende Zeilen. "Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Ich bin unfassbar traurig über die Nachricht des viel zu frühen Todes von meinem lieben Christian. Mit ihm habe ich mich nach meiner Krebserkrankung zurück in ein neues Leben getanzt. Er war eine Bereicherung für jeden, der ihn kannte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Es tut mir unendlich leid. In tiefem Mitgefühl", schreibt sie unter ein gemeinsames Bild der beiden.

Unter dem Beitrag sammeln sich auch etliche Beileidsbekundungen von Fans. "Mein herzliches Beileid geht an die Familie und Angehörigen. Viel Kraft für die schwere Zeit", "Ich habe die Einspieler mit dir und Christian besonders gut in Erinnerung, weil sie so intensiv waren. Er schien ein besonders sensibler und liebenswerter Mensch zu sein und man hat ein großes Vertrauen zwischen euch gespürt. Friede seiner schönen Seele" und "Es ist wirklich schrecklich, diese Nachricht zu lesen, meine liebe Sylvie. Mein aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl auch für die Angehörigen und Freunde. Viel Kraft für die kommende Zeit" lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Ein Kollege aus Christians Tanzstudio in New York bestätigte seinen Tod gegenüber Express.de. "Ja, es stimmt leider. Christian ist kürzlich verstorben", berichtete er. Bereits Ende April soll der einstige Profitänzer auf eine Intensivstation in New York eingeliefert worden sein. Nähere Details zu seinem Tod gibt es bisher nicht.

Getty Images Sylvie Meis und Christian Bärens bei "Let's Dance" 2010

Getty Images Christian Bärens bei "Let's Dance", 2010

