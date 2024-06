Camila Cabello lüftet Geheimnis: Drake ist auf ihrem Album!

Camila Cabello (27) veröffentlicht spannende Nachrichten! Auf ihrem langersehnten Album "C, XOXO", das Ende Juni erscheinen wird, steuert Drake (37) zwei Songs bei, einer davon gehört dem Rapper sogar ganz alleine. In einem Interview mit Billboard erklärt die Sängerin, weshalb sie selbst bei dem einen Lied nur als Backgroundsängerin auftritt: "Weil ich egoistischerweise Drake auf meinem eigenen Album hören möchte. Ich liebe das für mich - es ist wie diese rebellische Stimmung. Wer sagt, dass ich das nicht tun kann?" Camila kontaktierte den Rapper über eine Instagram-Nachricht, woraus sich die Zusammenarbeit ergab.

Die "Havana"-Interpretin räumt auch mit den wilden Datinggerüchten rund um Drake auf. Beide hatten sich gemeinsam im vergangenen Dezember beim Jetskifahren auf den Turks- und Caicos-Inseln sehen lassen, Deuxmoi liegen Fotos vor. Zwar hatte sie die Kooperation schon in dem Podcast "Call Her Daddy" angedeutet, aber nie offiziell bestätigt: "Nun, zunächst einmal würde ich nicht sagen, dass es ein reiner Urlaub war. Es war Urlaub plus etwas Arbeit. [...] Ich liebe diesen Mann, ich liebe ihn." Jetzt hat Camila zugegeben, dass sie dort zusammen an ihren beiden Tracks gearbeitet haben und beruflich unterwegs gewesen waren.

Im Thema Liebe bleibt es rund um Camila spannend. Anfang des vergangenen Jahres hatte sie ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Freund Shawn Mendes (25). Im folgenden Sommer trennten sie sich wieder – sie sollen festgestellt haben, dass sie nicht zusammenpassen. Jemanden Neues kennenlernen fällt der Sängerin schwer, wie sie im Interview mit Star verriet: "Es ist auch schwer in meiner Branche, weil es so viele interessante Leute gibt."

Getty Images Drake im Juni 2015

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

