Dream-Team? Brad Pitt und George Clooney sind wieder vereint

Brad Pitt (60) und George Clooney (63) galten lange Zeit als das Leinwand-Duo schlechthin. Zuletzt spielten die beiden gemeinsam im Film "8" mit, doch dieser liegt mittlerweile schon zwölf Jahre zurück. Nun dürfen sich Fans aber auf einen neuen Blockbuster mit dem Dream-Team Hollywoods freuen: In dem ersten Trailer zu "Wolfs" zeigen Brad und George, wie gut sie harmonieren – oder eher doch nicht? Denn in den ersten Ausschnitten herrscht eher Eiszeit bei den beiden. Doch all das gehört zur Story, denn die Schauspieler verkörpern zwei Einzelgänger, die jetzt gemeinsame Sachen machen müssen.

Bei den Dreharbeiten selbst ging es aber alles andere als eisig zu, wie der 63-Jährige gegenüber Deadline in einem Interview verriet: "Es ist ein großartiger Film und es macht Spaß, wieder mit Brad zu arbeiten. Wir hatten eine wirklich gute Zeit." Doch allzu lange müssen die Supporter ohne das eingespielte Team wohl nicht auskommen. "Wir reden bereits über eine Fortsetzung", erklärte George in dem Gespräch weiter.

Brad und George kennen sich mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Gemeinsam vor der Kamera standen sie das erste Mal, als sie den Film "Ocean's Eleven" im Jahr 2001 drehten. Bis 2007 beendeten sie die Filmreihe mit dem dritten Streifen "Ocean's Thirteen". Ihre Freundschaft wurde über die Jahre nur stärker. So gibt der Ehemann von Amal Clooney seinem Kumpel auch Liebestipps. "George hat Brad in seiner neuen Beziehung mit Ines romantische Ratschläge gegeben und George liebt es, dass Brad jemanden gefunden hat, um den er sich wirklich kümmern kann", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Brad Pitt und George Clooney, 2008

George Clooney und Brad Pitt bei einem Event in Los Angeles, 2012

