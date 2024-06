Fürstin Charlène begeistert mit elegantem Look in Zartrosa!

Fürstin Charlène (46) begeistert ihre Fans in einem zarten Look! Zuletzt stattete die Frau von Fürst Albert II. (66) der Entbindungsstation des monegassischen Princess Grace Hospital Centre einen Besuch ab, wie das Fürstenhaus auf seinem Instagram-Account mittels einer Bilderreihe zeigt. Bei ihrem Auftritt trug die Vizepräsidentin des Roten Kreuzes von Monaco ein zartrosafarbenen Anzug von Ralph Lauren (84). Dazu kombinierte sie ein Paar beige High Heels und dezenten Schmuck. Ihr Haar trug sie abgesehen vom Pony ordentlich zurückgekämmt. Bei ihrer Besichtigung hieß sie die Neugeborenen auf der Welt willkommen und gratulierte den frischgebackenen Eltern zu ihrem Glück.

In Sachen Styling lässt sich die Blondine nichts vormachen – ihr Modebewusstsein stellte sie schon bei diversen Events unter Beweis. Einen ebenso schicken Look trug Charlène erst vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung ihrer Wohltätigkeitsorganisation. Dort tauchte sie in einer locker geschnittenen weißen Jeans und einem blauen Anorak von Louis Vuitton auf. Mit rotem Lippenstift versetzte die ehemalige Schwimmerin ihrem Look einen aufregenden Hingucker.

Des Öfteren besucht die Südafrikanerin die royalen Veranstaltungen gemeinsam mit ihrem Gatten Albert. Bei einem Tennismatch im April zog das Fürstenpaar mit seinem Partnerlook alle Blicke auf sich. Zu diesem Anlass trug Charlène ein Ensemble aus einem dunkelblauen, zweireihigen Blazer mit zugeknöpfter Bluse und einer weißen Hose dazu. Das Outfit des Oberhaupts der Familie Grimaldi war wohl mit dem seiner Liebsten abgestimmt. Albert trug ebenfalls ein Ensemble aus dunkelfarbigem Jackett, darunter ein weißes Hemd mit Krawatte und eine graue Anzughose.

Instagram / Fondation Princesse Charlène de Monaco Fürstin Charlène, Mai 2024

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei einem Tennis-Match in Monte Carlo

