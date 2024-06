Gutes Zeichen? Ben Affleck trägt seinen Ehering immer noch!

Die Gerüchte über Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) mögliche Ehekrise überschlagen sich immer mehr. Sind die Sängerin und der Schauspieler nun getrennt oder doch weiterhin zusammen? In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Indizien auf, die jeweils die eine, aber auch die andere Vermutung belegen könnten. Aktuell scheint es zwischen J.Lo und Ben allerdings wieder ganz gut zu sein. Bei den Dreharbeiten zu "The Accountant 2" in Los Angeles wurde Letzterer jetzt wieder mit seinem Ehering am Finger gesehen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Während der "Good will Hunting"-Schauspieler vollgepackt einen Wohnwagen betrat, blitzte der Klunker an seiner Hand hervor.

Dafür, dass zwischen Jennifer und Ben wieder alles gut ist, würden auch Fotos sprechen, die dem gleichen Magazin vor wenigen Stunden vorlagen. Auf denen sind die beiden Superstars zu sehen, wie sie händchenhaltend die Abschlussfeier von Violet (18) verlassen. Diese besuchte die Familie gemeinsam mit J.Los Zwillingen Max (16) und Emme (16) und Bens Kindern Fin (15) und Samuel (12). Wirklich zufrieden sieht das Ehepaar dabei allerdings nicht aus. Zwar unterhielten sie sich angeregt, aber ein wirkliches Lächeln war augenscheinlich keinem von beiden zu entlocken. Ist das jetzt also ein gutes oder schlechtes Zeichen?

Wird auf Insiderwissen vertraut, soll die Beziehung von J.Lo und Ben wirklich am Bröckeln sein. Durch ihre Berufe verbringen die beiden wohl häufiger mal Zeit getrennt voneinander. Und genau diese Distanz soll dazu beigetragen haben, dass sich die "On the Floor"-Interpretin und der "Gone Girl"-Schauspieler angeblich etwas aus den Augen verloren haben. "Mit der Zeit fanden Jennifer und Ben es immer schwieriger, richtig zu kommunizieren, und kleine Missverständnisse wurden zu großen Diskussionen", gibt der Insider preis und fügt hinzu: "Sie haben grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen an Konflikte." Ist das Tragen des Eherings vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver?

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ben den Ring nur als Ablenkungsmanöver trägt? Ja, ich glaube, bei den beiden kriselt es ordentlich. Nee, ich denke, zwischen den beiden ist wirklich alles gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de