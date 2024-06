König Charles und Camilla strahlen bei Pferderennen in Epsom

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) besuchen gemeinsam das Derby Festival auf dem Epsom Downs Racecourse. Ihre aufmerksamen Blicke sind dort vor allem auf ein ganz bestimmtes Rennen gerichtet. Ihr Pferd Treasure, das von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gezüchtet wurde, nimmt am Pferderennen Betfred Oaks teil. Gespannt fiebert das royale Paar mit seiner Zuchtstute mit. Leider schneidet Treasure nicht so gut ab und schafft es am Ende nur auf den elften von insgesamt zwölf Plätzen.

Trotz der Niederlage ihres Favoriten hat das Königspaar im Anschluss an das Rennen ein breites Lächeln auf den Lippen. Ihnen wurde die große Ehre zuteil, dem glücklichen Sieger des zweitägigen Events die Coronation Cup Trophy zu überreichen. Dass Queen Elizabeth eine begeisterte Pferdeliebhaberin war, ist kein Geheimnis. Sie war sogar selbst Züchterin von Rennpferden. Als sie im September 2022 starb, erbte Charles alle ihre Pferde. Der neue Monarch entschied sich dazu, einige der Pferde zu verkaufen. Das kommentierte der Sprecher des Auktionshauses Tattersall gegenüber BBC: "Das ist nichts Ungewöhnliches. Jedes Jahr verkaufen sie Pferde. Die Königin hatte ihre eigenen Zuchtstuten, sie züchtete sie und verkaufte sie. Man kann sie nicht alle behalten."

Pferdesport-Events sind bei den Royals immer hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr hatte Charles mehr Glück: Beim traditionellen Pferderennen Royal Ascot holte sein Pferd Desert Hero den Sieg. Die glänzende Trophäe wurde dem Monarchen von Queen Elizabeths Cousin, Herzog Edward von Kent (88), übergeben. Charles' Nichte Zara Tindall (43) äußerte sich emotional gegenüber ITV Racing zu seinem Sieg: "Es ist bittersüß, nicht wahr? Ich glaube, unsere Großmutter, die Queen, wäre sehr stolz. Aber einen Gewinner für Charles und Camilla zu haben und diesen Traum am Leben zu erhalten, war unglaublich, was für ein Rennen!"

Getty Images König Charles beim Pferderennen in Epsom

Getty Images König Charles in Königin Camilla in Epsom

