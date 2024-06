Trotz Pleite: So viel bezahlt Katie Price für ihr neues Haus

Katie Price (46) muss für ihr neues Zuhause eine stolze Summe bezahlen. Die Reality-TV-Ikone musste kürzlich aus ihrer 19-Zimmer-Villa ausziehen, denn das zwei Millionen Euro teure Anwesen muss wegen ihres hohen Steuerschuldenbergs jetzt verkauft werden. Nun geht es für die Britin und ihre Kinder in ein kleineres Haus mit nur vier Schlafzimmern. Doch besonders viel sparen kann sie mit der neuen Bleibe laut The Sun wohl auch nicht: Das Haus in Sussex soll rund 4.995 Pfund – also etwa 5.869 Euro – pro Monat kosten! Dafür bekommt sie aber auch eine moderne Ausstattung, wie auf Fotos des Mediums zu sehen ist.

Und wie will die 46-Jährige, die etwa 900.000 Euro Steuerschulden hat, das neue Domizil bezahlen? Darüber macht sie sich offenbar gar keine Sorgen! Wie Katie im Podcast "Stripping Off with Matt Haycox" erklärt, gehe es für sie beruflich momentan wieder bergauf. "Gerade fängt es wieder an, richtig gut zu laufen. Ich bekomme so viele Angebote, dass ich viele Auftritte sogar ablehne! Ich mache nichts Billiges! Ich bin zwar noch keine Milliardärin, aber ich manifestiere es einfach", macht die einstige UK-Dschungelcamp-Kandidatin klar und fügt hinzu, dass auch ihr OnlyFans-Account viel Geld einbringe.

Katie musste sich wegen ihrer Steuerschulden und ihres Insolvenzverfahrens schon mehrfach vor Gericht verantworten. Zu vielen der Termine erschien sie aber nicht – zuletzt verpasste sie eine Anhörung im April, da sie mit ihrem Freund John Joe Slater im Urlaub war. Dafür hatte die OnlyFans-Creatorin aber eine Erklärung: "Das Gericht wusste, dass ich nicht zu meiner Anhörung gehen würde, weil [...] ich im Moment mental nicht stark genug bin. Ich kann gerade nicht vor den Medien und vor der Öffentlichkeit stehen und mich dem Kreuzfeuer aussetzen."

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

