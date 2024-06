Was sagen Fans zu Massimo und Valentins "Let's Dance"-Sieg?

Nachdem am vergangenen Freitag das große Let's Dance-Finale stattgefunden hat, war gestern nun endlich die langersehnte Profi-Challenge an der Reihe. Das Profitänzer-Duo aus Massimo Sinató (43) und Valentin Lusin (37) konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und ist das Gewinnerteam von "Die große Profi-Challenge" 2024 – und einer Promiflash-Umfrage [Stand: 1. Juni, 8:43 Uhr] zufolge, haben es die beiden auch total verdient. Ganze 630 von insgesamt 914 Teilnehmern – das entspricht 68,9 Prozent – waren von ihrer Show total begeistert! 284 Leser hingegen scheinen dem Mann von Rebecca Mir (32) und dem 37-Jährigen ihren Triumph weniger zu gönnen. Ganze 31,1 Prozent sind der Meinung, dass die zwei den Sieg nicht verdient haben...

Dass der Großteil meint, Massimo und Valentin haben den Profi-Challenge-Sieg verdient, zeigt sich allerdings auch in den sozialen Medien. "Das war geil! Bravissimo an Valentin und Massimo! Gänsehaut! [...] Verdienter Sieg! Gratulation!" und "Herzlichen Glückwunsch an die Jungs, das war richtig, richtig stark!", lauten nur zwei Kommentare der begeisterten "Let's Dance"-Fans auf Instagram. Nun können sie sich auf die nächste Choreografie des Duos freuen, die beim Opening der nächsten Staffel der Tanzshow zu sehen sein wird.

In der gestrigen Challenge überzeugten die langjährigen Show-Tänzer die Zuschauer mit einem Tango, einem Paso Doble, einem Contemporary und einer Freestyle-Performance. Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova (37) boten den Zuschauern einen Tango, einen Slowfox und einen Tango Argentino und waren Massimo und Valentin dadurch dicht auf den Versen. Ebenfalls unter den besten Dreien waren Anastasia Stan und Evgeny Vinokurov (33), die ihr Können mit einem Tango, einem Samba, einem Paso Doble, einem Slowfox und einer Rumba unter Beweis stellten.

RTL / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Massimo Sinató, Profitänzer

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profis 2024

