Bianca Censori sorgt in knappem Fummel erneut für Aufsehen!

Bianca Censori (29) lässt sich ein weiteres Mal in einem Hauch von Nichts in der Öffentlichkeit blicken. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kanye West (46) ist die Architektin in Prato in Italien zu Besuch. Während ihres Trips wählte die Beauty ein gewagtes Outfit. Das zeigen einige Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen. Auf diesen ist North Wests (10) Stiefmutter zu sehen, die eine Art weißen Badeanzug trägt. Durch die Schlitze an den Seiten entblößt dieser sowohl Teile des Pos als auch der Brüste der gebürtigen Australierin.

Kanye ist offenbar auch mit von der Partie. Anders sah es noch vor einigen Tagen aus: Vergangene Woche war Bianca ohne den Rapper unterwegs – und zwar mit ihren Eltern. Laut Mirror traf sich das Model mit diesen für ein gemeinsames Dinner. Zu besagtem Anlass verzichtete die 29-Jährige übrigens auf ein für sie typisch freizügiges Outfit: Bianca soll sich für das Abendessen auffallend leger gekleidet haben.

Ihren Eltern gefallen die Outfits ihrer Tochter offenbar nicht. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, habe sie Leo Censori als Kanyes "billige nackte Trophäe" bezeichnet. Eine weitere Quelle behauptete zudem, dass auch Kim Kardashian (43) kein Fan von dem Kleidungsstil der neuen Frau ihres Ex-Mannes sei. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", behauptete der Informant.

Instagram / bianca.censori_official Bianca Censori, Designerin

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

