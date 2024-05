Ohne Kanye West: Bianca Censori trifft ihre besorgten Eltern

Will Bianca Censori (29) ihren Eltern bei einem Treffen zu dritt die Sorgen nehmen? Wie The Mirror berichtete, wurde sie vor wenigen Tagen zusammen mit ihren Eltern beim Abendessen gesehen. Einer scheint bei dieser Familienzusammenkunft allerdings nicht dabei gewesen zu sein: Von ihrem Ehemann Kanye West (46) fehlte jede Spur. Neben der Nichtanwesenheit des Rappers soll noch eine andere Sache aufgefallen sein: Im Gegensatz zu ihren sonst sehr knappen und extravaganten Outfits sei die 29-Jährige auffallend leger gekleidet gewesen.

In den letzten Wochen äußerten sich Biancas Eltern immer wieder besorgt über den Einfluss, den Kanye vermeintlich auf ihre Tochter ausübe. Es wird vermutet, dass Biancas regelmäßiges, halb nacktes Auftreten auf den Willen des Skandal-Rappers zurückzuführen ist. Über die freizügigen Outfits sollen die aus Italien stammenden Eltern nach einem Besuch in Los Angeles hinweggesehen haben. Dass ihr Schwiegersohn nun kürzlich aber auch noch ein Pornostudio eröffnete, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Gegenüber Daily Mail beschrieb ein Insider die Empörung der beiden: "Die Tatsache, dass er sie in die Welt der Erwachsenenfilme mit hineinzieht und sie bereits als Werbefläche für sexuelle Unanständigkeit benutzt, ist für sie absolut entsetzlich und sehr beunruhigend."

Bei der Meinung, die Biancas Mutter und ihr Vater aktuell von dem Yeezy-Gründer haben, scheint es nicht abwegig, dass das Model zum Familienessen lieber mal ohne ihren Mann auftaucht. Um welche Themen es bei dem Treffen ging und ob die Architektin in einem Sechs-Augen-Gespräch die Wogen etwas glätten konnte, ist nicht bekannt. Auf Instagram erweckt Bianca jedoch den Eindruck, dass sie nach wie vor hinter dem "Gold Digger"-Interpreten steht: In den letzten Stunden teilte sie mehrere Fotos mit und von dem 46-Jährigen in ihrer Social-Media-Story.

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Denkt ihr, dass Kanye bei dem Treffen nicht dabei war, hat etwas damit zu tun, dass Biancas Eltern noch wütend auf ihn sind? Ja, ich glaube schon. Nein, ich denke, er hatte an diesem Tag einfach keine Zeit. Ergebnis anzeigen



