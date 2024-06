Strammes Fitness-Ziel: Julian Claßen will 17 Kilo zunehmen!

Julian Claßen (31) möchte sich äußerlich verändern! Der Influencer gibt seinen Followern im Netz immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Auch bei seiner Fitness-Journey hält Julian seine Community stets informiert. In seiner aktuellen Instagram-Story präsentiert sich der Blondschopf oberkörperfrei und zeigt seine derzeitige Körperform: "Aktuell wiege ich 73 Kilogramm und würde gerne auf 90 Kilogramm kommen (durch Sport)." Bezüglich seines ambitionierten sportlichen Ziels bittet er seine Community dann um Rat: "Mein Ziel ist es, 17 Kilogramm in drei Monaten zuzunehmen. Was sagt ihr, ist das realistisch?"

Dazu haben seine Follower offenbar eine klare Meinung, wie der Influencer im nächsten Story-Slide andeutet. "Also die meisten schreiben, dass es eher unrealistisch ist, 17 Kilogramm in drei Monaten zuzunehmen." Julian könne das zwar nachvollziehen, betont jedoch, dass er solche Ziele brauche, um sich zu motivieren. Insgesamt ginge es ihm bei dem Vorhaben darum, sich in seiner Haut endlich wieder wohler zu fühlen.

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Bibi Claßen (31) vor rund zwei Jahren hatte Julian den Sport für sich entdeckt. Bereits nach einem Jahr konnte er schon krasse Erfolge verzeichnen: In der Zeit hat der 31-Jährige insgesamt 17 Kilogramm zugenommen und massig Muskeln aufgebaut. "Fühle mich jetzt nicht nur wohler in meinem Körper, sondern merke, wie gut der Sport auch meiner Psyche tut", betonte Julian damals.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im April 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Jahr 2022

