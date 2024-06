Erste Fotos: Das sind Renée Zellwegers "Bridget Jones"-Kids

Renée Zellweger (55) ist zurück am Set von Bridget Jones. Im dritten Teil ist die beliebte Filmfigur erstmals Mutter geworden. In Teil vier "Bridget Jones – Mad About The Boy" sind diese Kids aber längst keine Babys mehr – das zeigen jetzt Bilder vom Set, die The Mirror vorliegen. Darauf können die eingefleischten Fans nämlich einen ersten Blick auf den Leinwandnachwuchs werfen. Die beiden sollen in der Handlung die Namen Billy und Mable tragen und sind die Sprösslinge von Bridget und ihrem offenbar verstorbenen Ex Mark Darcy (Colin Firth, 63). Auf den Fotos sind die beiden Kinder in Schuluniform zusammen mit ihrer Filmmutter während der Dreharbeiten zu sehen.

Die Produktion des vierten "Bridget Jones"-Films soll bereits länger in der Mache sein. Doch der neue Streifen bringt einige Veränderungen mit sich. So müssen die Fans vor allem auf Hauptdarsteller Colin verzichten. Schon vorab war vermutet worden, dass seine Figur den Filmtod erleidet. Warum der Brite ausstieg, ist nicht bekannt. Die Fans zeigten sich wenig glücklich über den Verlust. "Ehrlich gesagt, wenn es keinen Mark Darcy in 'Bridget Jones 4' gibt, was soll das denn?", ärgerte sich ein X-User. Dafür werden Emma Thompson (65), Leo Woodall (27) und Chiwetel Ejiofor (46) mit von der Partie sein. Und es wird auch ein Wiedersehen mit Hugh Grant (63) als Daniel Cleaver geben.

Vor allem Hugh ist vom vierten Teil der Romantikkomödie ganz angetan. Bereits das Drehbuch überzeugte den "Tatsächlich... Liebe"-Star. "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte", schwärmte er im Interview mit ET. Es sei sogar eines der besten Skripte, das er "seit langem" gelesen habe. Vor allem die Handlung überzeuge Hugh besonders: "Die Geschichte basiert auf dem Versuch, zwei Kinder alleine großzuziehen. Das Ganze wird mit einer Komödie im Stil von 'Bridget Jones' vermischt. Es ist sowohl traurig als auch sehr lustig. Es rührt mich zu Tränen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Firth bei der Premiere von "The Staircase"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr gespannt auf den vierten "Bridget Jones"-Film? Ja, der wird bestimmt super. Eher nicht, ich finde, drei Filme hätten ausgereicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de