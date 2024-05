Neue Bilder vom "Bridget Jones"-Set mit Renée Zellweger!

Der Dreh für den vierten Teil der beliebten Bridget Jones-Filmreihe hat vor wenigen Wochen begonnen. Daily Mail liegen nun Bilder vor, die Renée Zellweger (55) und Leo Woodall (27) am Set zeigen. Auf den Fotos sieht man die Hauptdarstellerin des Films in einem Blümchenkleid und einer rosafarbenen Strickjacke, während ihr Szenenpartner in eine lässige Jeansjacke und ein gelbes T-Shirt gekleidet ist. Anscheinend werden die Figuren Bridget Jones und der Rockstar im Film auf ein Date ins Kino gehen, denn dort wurden die Szenen gedreht. Eine Beobachterin erzählte der Zeitung: "Leo und Renée sahen aus, als hätten sie eine tolle Zeit gehabt. Es wurde viel gekichert, sie scheinen sich gut zu verstehen."

Der vierte Teil der Reihe wird von den Fans seit mehr als sieben Jahren sehnlichst erwartet. Einer, der ebenfalls im Nachzüglerzu sehen sein wird, ist Hugh Grant (63). Er hat im ersten und zweiten Teil mitgespielt und wird seine Rolle wohl wiederbeleben – wenn auch nur im kleinen Rahmen. Dennoch scheint er von der Handlung des neuen Streifens ganz entzückt zu sein. Er erzählte im Interview mit Entertainment Tonight: "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte. Und tatsächlich ist es eines der besten Drehbücher, die ich seit langem gelesen habe."

Der neue Film folgt Bridget, die nach dem Tod ihres Ehemanns versucht, zwei Kinder großzuziehen. Laut Hugh soll das Script wohl sehr emotional sein und ihn mehrmals zu Tränen gerührt haben. Neben Renée und Leo wird auch "12 Years a Slave"-Darsteller Chiwetel Ejiofor (46) in eine größere Rolle schlüpfen: Er wird einen Sportlehrer spielen, der genau wie Leos Charakter das Herz von Bridget höherschlagen lässt. Die Premiere des Films ist für den Valentinstag des nächsten Jahres anvisiert.

Getty Images Leo Woodall, Januar 2024

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

