Gewölbter Bauch: Das sagt Lady Gaga zu angeblichen Babynews

Vor wenigen Tagen tauchten Fotos von Lady Gaga (38) bei der Hochzeitsfeier ihrer Schwester Natali Germanotta (32) auf. In einem engen, schwarzen Kleid vermuteten Fans der Sängerin einen Babybauch zu entdecken. Wenig später meldet sich die "Bad Romance"-Interpretin in einem TikTok-Video zu den Schwangerschaftsgerüchten zu Wort und dementiert diese: "Nicht schwanger – nur schlecht gelaunt, weinend im Fitnessstudio." Scheint so, als wollen sich die Blondine und ihr Partner Michael Polansky noch etwas Zeit mit der Familienplanung lassen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de