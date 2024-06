Nicht das erste Mal: Will Smith mit Jada-Lookalike gesichtet

Für Fans von Will Smith (55) gibt es derzeit Grund zur Freude! Für zahlreiche Premieren seines neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" zeigt sich der Hollywoodstar momentan regelmäßig auf den roten Teppichen der Welt. Zu einem Event in Miami erscheint der Schauspieler nun in Begleitung seiner Ex-Partnerin Jada Pinkett-Smith (52). Doch was aufmerksamen Beobachtern nicht entgeht: Jada ist nicht die einzige Frau an Wills Seite. Bei der Veranstaltung ist nämlich eine geheimnisvolle junge Dame mit von der Partie, die bereits in der Vergangenheit mit dem "King Richard"-Darsteller gesehen wurde. Doch was besonders auffällt: Die unbekannte Frau sieht Jada zum Verwechseln ähnlich! Die Ladys tragen nicht nur denselben Kurzhaarschnitt, sondern teilen auch sonst denselben Look.

Bereits im Dezember wurde der "Sieben Leben"-Schauspieler mit der unbekannten Frau gesehen. Damals erwischten Paparazzi den Oscar-Preisträger mit der Dame in Miami. Gut gelaunt spazierte der 55-Jährige durch die Straßen, während sich die Frau eher im Hintergrund hielt. Wie Mail Online damals berichtete, verbrachte das mysteriöse Duo den ganzen Abend gemeinsam. Laut Augenzeugen trafen sich die beiden mit Freunden in einem italienischen Restaurant zum Dinner. Doch wie die Unbekannte und Will zueinander stehen, bleibt bis heute unklar.

Im Oktober des vergangenen Jahres machten Will und Jada ein überraschendes Geständnis: Das Hollywood-Paar lebt schon seit sieben Jahren heimlich getrennt! Trotzdem scheinen die "Forgiven"-Interpretin und der Der Prinz von Bel-Air-Star sich immer noch blendend zu verstehen. Trotz ihrer Trennung zeigen sich die Ex-Partner in der Öffentlichkeit immer wieder gemeinsam. Auch bei der Promotion von Wills neuem Kinofilm unterstützt Jada ihren Verflossenen tatkräftig. So reiste sie vor wenigen Wochen für eine Premiere sogar extra nach Dubai!

MEGA Unbekannte Begleitung von Will Smith bei "Bad Boys: Ride or Die"-Premiere

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith, November 2021

