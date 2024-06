Gut gelaunt: Halsey nach Diagnose mit ihrem Freund unterwegs

Halsey (29) ist nach der Bekanntmachung ihrer Erkrankung wieder strahlend unterwegs! Vor wenigen Tagen gab sie bekannt, dass sie an gesundheitlichen Problemen leidet und bei ihr die seltene Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert wurde. Jetzt wurde die "Without Me"-Sängerin erstmals öffentlich gesehen! Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man sie mit ihrem Freund Avan Jogia (32) beim Einkaufen. Halsey macht dabei ein tapferes Gesicht und ist am Strahlen – im Arm hält sie einen Bund gelber Rosen. Auf ihren Lippen trägt sie als Statement einen knallroten Lippenstift. Passend dazu ist sie mit einem lässigen Outfit aus einer schwarzen Lederhose, einem hellblauen T-Shirt und schwarzen Highheels gekleidet.

Über zwei Jahre lebt die 29-Jährige mit der Diagnose und hat inzwischen gute ärztliche Unterstützung gefunden. Kurz nach ihrer Diagnose der Autoimmunkrankheit bekam die Sängerin die nächste Schocknachricht, wie sie auf Instagram offenbarte: "Im Jahr 2022 wurde bei mir zunächst Lupus SLE und dann eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert. Beide Erkrankungen werden derzeit behandelt oder sind in Remission, und beide werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens haben."

Halsey bekommt in dieser schweren Zeit Unterstützung von ihrem Freund Avan. Im vergangenen September wurden die beiden das erste Mal knutschend in der Öffentlichkeit gesehen – Halsey bestätigte die Beziehung wenige Wochen später auf Instagram mit einem süßen Pärchenbild. Trotzdem halte die zwei ihre Liebe eher privat.

Instagram / iamhalsey Halsey, 2023

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

