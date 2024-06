"Kommt als Jesus": Sam Dylan lästert über David Ortega ab!

Sam Dylan (33) nimmt kein Blatt vor den Mund! In dieser Woche fand die Bertelsmann-Party in Berlin statt. Promiflash wollte von dem Reality-TV-Darsteller wissen, wie ihm der Cast der Dschungelcamp-Allstars-Staffel gefällt. Daraufhin kommt der Forsthaus Rampensau-Star mächtig in Lästerlaune. "Bei dem einen oder anderen habe ich gedacht: Ach du Scheiße, wo haben sie den denn ausgebuddelt? Bei dem einen... Wie heißt der? David Ortega (38)!", plaudert er aus und bezieht sich auf das Erscheinungsbild des Köln 50667-Darstellers. "Der war beim letzten Mal so richtig geil – so ein richtiger F*ckboy. Der sah so krass und durchtrainiert aus und jetzt kommt er als Jesus zurück."

Nicht nur Sam ist verwundert, was das veränderte Aussehen des einstigen Frauenschwarms betrifft: Auch seine Fans verwirrt der aktuelle Look des Laiendarstellers. Auf Instagram heißt es unter anderem: "Schade, du warst mal so ein schöner Mann." Zudem kommentiert ein Nutzer: "Brauchst du Hilfe?" Zumindest bei einer Sache ist sich Sam hingegen sicher: Davids Auftritt im Dschungelcamp "könnte ganz skurril werden."

Neben ihm gesellen sich zudem Hanka Rackwitz (55), Mola Adebisi (51), Eric Stehfest (35), Giulia Siegel (49), Elena Miras (32) und weitere TV-Persönlichkeiten in den Dschungel. Bei den Fans der Sendung löst der Cast gemischte Gefühle aus. Das ergab vor einigen Wochen eine Promiflash-Umfrage. Von insgesamt 3.476 Teilnehmern waren aber immerhin 58,5 Prozent total begeistert von den ausgewählten Promis. "Die Frauen hören sich interessant an! Emmy Russ (25) wäre auch super gewesen oder Yeliz Koc (30). Aber Georgina Fleur (34) und Sarah Knappik (37) werden toll!", freute sich beispielsweise ein Bewunderer.

Instagram / davidortegaarenas David Ortega, "Köln 50667"-Bekanntheit

RTL / Stefan Gregorowius David Ortega, Allstar-Dschungelcamper 2024

