Michael Mosleys Kinder suchen jetzt in Griechenland nach ihm

Jetzt suchen seine Kinder nach ihm! Das Verschwinden von Dr. Michael Mosley (67) schockte vor wenigen Tagen die Fans des BBC-Journalisten. Der Moderator gilt seit Mittwoch als vermisst – er war von einer Wanderung auf der griechischen Insel Symi nicht zurückgekehrt. Nun sind seine vier erwachsenen Kinder, Alexander, Jack, Daniel und Katherine, auf der Ferieninsel eingetroffen, um nach ihrem Vater zu suchen. "Wir sind sehr schockiert und fassungslos über das, was geschehen ist. Seine Kinder sind inzwischen alle nach Griechenland gereist und versuchen, ihn auf dem Weg zu finden", erklärt Michaels Bruder im Gespräch mit The Sun.

Zudem sind neue Fotos einer Überwachungskamera aufgetaucht, die den Briten in der Stadt Pedi zeigen, wie er sich mit einem Regenschirm vor der Sonne schützt. Kurz nach seinem Verschwinden veröffentlichte OK! bereits eine Aufnahme des 67-Jährigen, wie er am Strand von Saint Nicholas steht. Auf dem Foto trägt er eine Sonnenbrille, ein blaues Poloshirt und eine farblich passende Baseballcap.

Derzeit kann über die Gründe von Michaels Verschwinden nur spekuliert werden. Laut der Polizeisprecherin Constantina Dimoglidou könne es jedoch möglich sein, dass der vierfache Vater "ausgerutscht, gestolpert, gestürzt oder gar von einer Schlange gebissen wurde und irgendwo verletzt liegen geblieben ist". Auch der Bürgermeister der Insel, Papakalodoukas Lefterios, geht, wie The Sun berichtet, nicht von einem Verbrechen aus: "Ich bezweifle sehr, dass es in diesem Fall einen kriminellen Aspekt gibt, zumindest was die örtliche Gemeinschaft betrifft."

