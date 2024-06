Von wegen Allüren: So normal ist Prinzessin Eugenie privat!

Prinzessin Eugenie (34) beweist, dass sie trotz ihres Adelstitels herrlich normal ist. Wie ein Informant gegenüber Hello! verrät, zeigte sich die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) auf der Hochzeit von Hugh Grosvenor (33) und Olivia Henson – die am vergangenen Freitag stattfand – sehr sympathisch. "Sie war unglaublich normal und gesprächig und trank sogar Bier aus der Flasche. Sie hat auch ein Pint Guinness getrunken, ist das zu glauben?", schwärmt der Insider von Eugenie.

Auch, dass ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) nicht mit zur Hochzeit kam, störte die Britin scheinbar wenig. Laut der Quelle habe Eugenie vier ihrer engsten Freunde an dem Tag begleitet. "Die Prinzessin scherzte, dass sie das 'fünfte Rad' ihrer Freunde sei, während sie am Abend vor der Hochzeit einen Drink an der Bar genoss. Es war so lustig zu hören, wie sie Slang benutzt hat, genau wie wir", plaudert die Quelle weiter aus.

Auch Eugenies Cousin Prinz William (41) war auf der Hochzeit als Gast anwesend. Wie bereits im Vorfeld angenommen, blieb seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) den Feierlichkeiten aufgrund ihrer Krebserkrankung fern. Auch von Williams Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) war während der Trauung weit und breit nichts zu sehen. Dafür soll es jedoch einen wichtigen Grund gegeben haben: Wie Ok! berichtete, sei vor allem Prinz George aufgrund seiner schulischen Aktivitäten verhindert gewesen, an der Hochzeit teilzunehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William bei der Hochzeit von Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass Prinzessin Eugenie so normal ist? Ja klar, sie ist schließlich auch nur ein Mensch. Nein, ich dachte, sie hätte als Adlige ein paar Allüren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de