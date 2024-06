Gewagt: Dakota Johnson begeistert im durchsichtigen Look

Beim Tribeca Film Festival findet sich auch in diesem Jahr mal wieder die Crème de la Crème von Hollywood ein. Neben Schauspielgrößen wie Blake Lively (36) und Katie Holmes (45) scheint jedoch vor allem eine allen die Show zu stehlen: Shades of Grey-Star Dakota Johnson (34). Auf der Premiere ihres neuesten Films "Daddio" wirft sich die Beauty so richtig in Schale – und lässt dabei tief blicken. Dakota präsentiert ihren Mega-Body in einem transparenten blauen Kleid mit Spitzendetails. Während sie ihren Look mit einer Statement-Kette und schwarzen Heels abrundet, gewährt sie außerdem einen Blick auf passende Spitzenshorts, die sie unter ihrer Robe trägt.

Bereits einige Stunden zuvor hatte sich die 34-Jährige in einem ähnlich gewagten Outfit gezeigt. Während sie im New Yorker Stadtteil SoHo unterwegs war, präsentierte sie den wartenden Paparazzi ein Ensemble, das auf den ersten Blick eher weniger auffällig zu sein schien. Doch beim genauen Betrachten der Fotos, die unter anderem Hello! vorliegen, wurde schnell klar: Auch diesmal setzte Dakota auf einen vollkommen transparenten Look. Ihr langärmliges weißes Hemd erlaubte einen Blick auf ihren darunterliegenden gelben BH, während auch ihr dazu farblich abgestimmter Rock nur wenig verbarg.

Zuletzt machte der Filmstar vor allem mit seinem Privatleben von sich reden. Seit 2017 geht sie gemeinsam mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) durchs Leben – inzwischen sind die beiden sogar verlobt. Doch wie ein Fan vor wenigen Wochen auf X behauptete, soll alles aus und vorbei zwischen den einstigen Turteltauben sein. "Was für ein anständiger Kerl. Wir hatten eine nette Unterhaltung. Er ist Single", hieß es demnach von der 64-Jährigen in einem Post, nachdem diese von dem Musiker in einem Auto mitgenommen worden war. Was genau an den Gerüchten dran ist, bleibt vorerst aber ungewiss. Bisher hat sich Chris nicht zu alldem zu Wort gemeldet.

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

MEGA Daktota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

