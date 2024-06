Möchte fünffacher Papa Peter Andre weiteren Nachwuchs?

Vor wenigen Monaten durfte Peter Andre (51) seinen jüngsten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Arabella Rose. Wie Mirror berichtet, deutet der Sänger nun an, dass das Nesthäkchen das letzte Kind sein könnte, das er und seine Frau Emily MacDonagh bekommen haben. "Ich habe mich dieses Mal mehr engagiert als je zuvor, vielleicht weil wir denken, dass sie unser letztes Baby sein könnte, also mache ich das Beste daraus", erklärt der Reality-TV-Star in seiner Kolumne. Ist die Familienplanung von Emily und Peter damit etwa abgeschlossen?

Das Thema beschäftigte den 51-Jährigen bereits kurz nach der Geburt von Baby Arabella immer intensiver. "Ich hatte schon gesagt, dass ich kein fünftes Kind haben will. Aber man kann ja nie wissen", erklärte Peter im Interview mit Woman. Dennoch betonte er, dass die Entscheidung für oder gegen ein weiteres Kind schlussendlich nicht nur bei ihm liege – er denke vor allem an seine Frau und die Mutter seiner Kinder: "Es liegt an Emily, nicht an mir."

Peter ist stolzer Vater von fünf Kindern: Gemeinsam mit seiner Ex Katie Price (46) hatte der "Mysterious Girl"-Interpret Töchterchen Princess (16) und Sohnemann Junior Savva (18) auf der Welt begrüßen dürfen. Nach ihrer Trennung kam Peter mit Emily zusammen, der er 2015 schließlich das Jawort gab. In den darauffolgenden Jahren bekamen sie ihre drei gemeinsamen Kinder Amelia, Theo und Arabella. Wie sehr sich die Geschwister über das jüngste Familienmitglied freuten, machten Andre und Emily mit der Verkündung der Geburt deutlich. "Das Baby wurde von Junior, Princess, Amelia und Theo verwöhnt, die alle total in ihre neue kleine Schwester verliebt sind. Als Eltern könnten wir nicht glücklicher sein", schrieben sie auf Instagram.

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh, 2023

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

