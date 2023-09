Deshalb passen Billy Ray Cyrus und Firerose so gut zusammen!

Er ist ganz vernarrt in sie! Billy Ray Cyrus (62) ist wieder glücklich verliebt. Zwar war erst im April vergangenen Jahres bekannt geworden, dass er und seine langjährige Ehefrau Tish Cyrus (56) sich scheiden lassen. Doch nur kurz darauf zeigte sich der Sänger verschmust mit der Musikerin Firerose, die einen verdächtigen Ring am Finger trägt: Denn die beiden sind verlobt. Was die Beziehung der beiden ausmacht, verrät Billy jetzt!

Die Turteltauben hatten einen Auftritt bei "Good Morning America" und präsentierten nur allzu gerne ihr Liebesglück. Warum passen sie denn so gut zusammen? "Wir sind wie Erdnussbutter und Marmelade", scherzte Billy – erklärte aber weiter: "Ich bin ein linkshändiger Singer-Songwriter aus Flatwoods, Kentucky und sie ist eine ausgebildete Orchestermusikerin." Die Unterschiede scheinen die beiden aber besonders auszumachen.

Auch Firerose kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Es ist einfach ein wunderschöner Wirbelwind und ich bin so dankbar, dass ich meine Träume jeden Tag mit der Liebe meines Lebens leben kann." Billy und seine Verlobte waren schon lange vor der Verlobung befreundet gewesen.

Getty Images Billy Ray Cyrus, Schauspieler

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose

Instagram / firerose Firerose und Billy Ray Cyrus

