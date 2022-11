Firerose verriet: So verlief der Antrag von Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus (61) und Firerose werden sich an diesen Moment wohl lange erinnern. Der Countrystar und die australische Sängerin sind seit einigen Monaten ein Paar und turteln, was das Zeug hält. Nachdem bereits mehrfach spekuliert wurde, dass der Vater von Miley Cyrus (29) seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hatte, bestätigten die beiden am Mittwoch ihre Verlobung. Jetzt verriet die Musikerin: So romantisch war der Antrag!

"Es war wirklich nur dieser Moment, in dem Billy mich ansah und sagte: 'Willst du mich heiraten?'", schwärmte die Sängerin im People-Interview. Billy soll dabei nicht auf die Knie gegangen sein, dennoch sei es ein wunderschöner Augenblick gewesen: "Er sagte: 'Ich liebe dich. Ich will es offiziell machen. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein.'" Für seine zukünftige Braut entschied sich der 61-Jährige für ein besonderes Schmuckstück: Billy legte sich auf einen Verlobungsring bestehend aus 18 Karat Weißgold fest, der einen runden Diamanten enthält.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verriet Firerose, dass die Beziehung der beiden zwar ganz überraschend entstanden sei, sich aber eine sehr tiefe Verbindung entwickelt hätte. "Wir haben jeden Moment eines jeden Tages zusammen verbracht und einfach nur die Gesellschaft des anderen genossen, zusammen etwas geschaffen und gelacht", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / firerose Firerose, Sängerin

Anzeige

Instagram / billyraycyrus Firerose mit Billy Ray Cyrus

Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus mit Firerose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de