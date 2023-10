Überraschende News: Billy Ray Cyrus hat Firerose geheiratet

Billy Ray Cyrus (62) ist wieder unter der Haube! Nach knapp 30 Ehejahren ließen sich der Country-Star und seine Frau Tish Cyrus (56) im April vergangenen Jahres scheiden. Lange schien Billy Ray allerdings nicht um seine gescheiterte Beziehung zu trauern – kurz nach der Trennung datete er die australische Sängerin Firerose und verlobte sich sogar mit ihr. Nun haben Billy Ray und Firerose den Schritt gewagt und geheiratet!

Die freudigen News offenbart der Vater von Miley Cyrus (30) auf seinem Instagram-Account: "Der 10. Oktober 2023 wird immer der wunderschöne, freudige Tag sein, an dem sich unsere beiden Seelen in der heiligen Ehe vereinigten. Es war die perfekte, himmlischste Feier der Liebe, die wir uns je hätten vorstellen können", schwärmt Billy Ray unter einer Reihe von Hochzeitsbildern. Für ihren großen Tag wählte Firerose ein weißes Kleid aus Spitze, während sich Billy Ray für einen klassischen Anzug entschied.

Auch Billy Rays Ex Tish ging mittlerweile wieder den Bund der Ehe ein: Rund ein Jahr nach ihrer Scheidung verlobte sich die Schauspielerin mit ihrem Partner Dominic Purcell (53), vier Monate später war es dann endlich so weit. In einem Meer aus weißen Blütenblättern ließen sich Tish und der "Prison Break"-Star vermählen. Neben Miley nahmen auch ihre Geschwister Trace (34) und Brandi (36) an der Zeremonie teil.

