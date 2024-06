Rückkehr zum Schauspiel? So hart wäre es für Herzogin Meghan

Könnte Herzogin Meghan (42) vor die Kameras zurückkehren? Die ehemalige Schauspielerin arbeitet seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Prinz Harry (39) nicht mehr in der Branche. Laut dem Experten Tom Quinn soll die zweifache Mutter über ein Comeback nachdenken – leicht wäre das aber nicht. "Auf der anderen Seite gibt es immer noch Meghans Berühmtheit als schwieriger Royal, die ausreichen könnte, um eine Hauptrolle in etwas zu spielen, aber es könnte etwas sein, vor dem sich die älteren Royals in Großbritannien fürchten würden", erklärt er gegenüber Daily Mail.

Für Meghan und Harry käme eine Rückkehr zum Schauspiel infrage, sollten ihre sonstigen Einkünfte wegfallen. Wirklich begeistert sei die Beauty davon aber nicht, wie der Autor schildert: "Sie ist verliebt in die Idee, eine Superstar-Unternehmerin zu sein." Diese These bestätigt sich seit einigen Wochen – denn die gebürtige US-Amerikanerin gründet derzeit ihr Unternehmen American Riviera Orchard, das sich als Lifestyle-Marke etablieren soll.

Herzogin Meghan war 2002 erstmals in einer Rolle im Fernsehen zu sehen gewesen – damals hatte sie einen kurzen Auftritt in General Hospital. Es folgten Szenen in verschiedenen Serien wie 90210, "Knight Rider", "CSI: New York" und "CSI: Miami". Ihr Durchbruch war 2011 mit der Show Suits: Sieben Jahre lang spielte sie dort die Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane.

Prinz Harry und Herzogin Meghan

Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

